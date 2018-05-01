‘Teşekkürler Fenerbahçe’ – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    ‘Teşekkürler

    ‘Teşekkürler <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’
    1308 Spor U15 Takımı, Kulübü alt yapısı tarafından Dereağzı Tesisleri'nde ağırlandı. Başkanı Münür Şahin, "Sporcularımız açısından çok önemli bir anı oldu. 'ye, tesislerini bize açtığı ve sporcularımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 1.5.2018
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