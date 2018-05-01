Şampiyonluk azmini sürdürüyor – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    azmini sürdürüyor

    <a href="/index/sampiyonluk?id=411e9484-c604-4ca8-a4dd-577031453f2e" class="" rel="tag">Şampiyonluk</a> azmini sürdürüyor
    'yı 4'leyen , 'in son üç haftasına umudunu koruyarak girdi. Sarı-lacivertliler bir yandan da 'la puan puana bitirme ihtimalini göze alarak averaj hesabı yapıyor. Kanarya, son 5 haftada yaptığı atakla sarıkırmızılılarla averaj farkını 5'e kadar düşürdü: 33-38.
    1. 1.5.2018
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