Aykut Kocaman'dan imalı açıklama
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    : "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"

    Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı sohbet toplantısında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçına ilişkin, "Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok."

    1. 29.4.2018 11:19
    2. Güncelleme: 29.4.2018 11:37
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