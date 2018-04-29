Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı sohbet toplantısında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçına ilişkin, "Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok."
- 29.4.2018 11:19
- Güncelleme: 29.4.2018 11:37
-
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Tek istediğim beraat"
Toplam 2
Yorum
İzleyici 90 4 Sayın Yıldırım Gönül'den yazıyorum ''GS tarafdarı olarka İstifa et ''Diyorum bu Tiyatrolara kimse inanmaz Sana 20 senede 3 kupa gerisi BOŞ!
-
Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?
Toplam 3
Yorum
Warior King Aynı pozisyon hatırlarsanız GS FVB macında oldu gene cakır dısardan gelen topla gol oldu tac olması gerekn pozisyon Gol verildi SAtış var !
-
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Tek istediğim beraat"
Toplam 2
Yorum
azizsin senin kadar fenerbahceyi hizmet eden gelmedi bundan sonrada gelecegini sanmıyorum enazindan ben görmem allah seni basımızdan eksik etmesin
Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.