Fenerbahçe’den ‘Tolga’ tepkisi – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    ’den ‘Tolga’ tepkisi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’den ‘Tolga’ tepkisi

    cephesi, kaptanı 'e verilen 1 maç cezaya tepki gösterdi.

    cephesi, kaptanı 'e verilen 1 maç cezaya tepki gösterdi. 'ın yedek kalecisinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 'saldırı' başlıklı 44. Maddesi gereğince 'ya sevk edildiği hatırlatılırken, bunun cezasının "futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası" olduğu belirtildi.
    1. 27.4.2018
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