TFF savcılıktan belgeleri aldı – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    savcılıktan belgeleri aldı

    TFF savcılıktan belgeleri aldı
    dün 57. dakikada tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili karar almadan önce Savcılığa başvurdu. , Emniyetin yürüttüğü soruşturma ile ilgili belgeleri Savcılıktan istedi. Yönetim Kurulu üyelerinin bu bilgiler ışığında 'zorlayıcı sebepler' yönünden karar aldığı belirtildi.
    1. 25.4.2018 23:51
    2. Güncelleme: 25.4.2018 23:54
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