TFF savcılıktan belgeleri aldı
Türkiye Futbol Federasyonu dün 57. dakikada tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili karar almadan önce Savcılığa başvurdu. TFF, Emniyetin yürüttüğü soruşturma ile ilgili belgeleri Savcılıktan istedi. Yönetim Kurulu üyelerinin bu bilgiler ışığında 'zorlayıcı sebepler' yönünden karar aldığı belirtildi.
- 25.4.2018 23:51
- Güncelleme: 25.4.2018 23:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
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Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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