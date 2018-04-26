Tek yürek olalım – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
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    yürek olalım

    Tek yürek olalım
    Gençlik ve Spor Bakanı , 'nin kararını değerlendirirken, futbolumuzun şiddetten arındırılması gerektiğini söyledi. Bakan Bak "Bütün taraftarları sağduyulu olmaya davete diyorum. Hep beraber Türk futbolunun gelişmesi için çalışmalıyız. Tribünlerin belli yapılar tarafından kullanılmasını engellemeliyiz. yürek olmalıyız" dedi. Bak sözlerini "Şiddeti değil, güzel golleri, pasları konuşmalıyız. Taraftarlarımıza da görevler düşüyor" diyerek bitirdi.
    1. 25.4.2018 23:49
    2. Güncelleme: 25.4.2018 23:54
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