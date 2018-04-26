Tek yürek olalım
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF'nin kararını değerlendirirken, futbolumuzun şiddetten arındırılması gerektiğini söyledi. Bakan Bak "Bütün taraftarları sağduyulu olmaya davete diyorum. Hep beraber Türk futbolunun gelişmesi için çalışmalıyız. Tribünlerin belli yapılar tarafından kullanılmasını engellemeliyiz. Tek yürek olmalıyız" dedi. Bak sözlerini "Şiddeti değil, güzel golleri, pasları konuşmalıyız. Taraftarlarımıza da görevler düşüyor" diyerek bitirdi.
- 25.4.2018 23:49
- Güncelleme: 25.4.2018 23:54
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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