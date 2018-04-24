Volkan ortaya geçti! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
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    Volkan ortaya geçti!

    Volkan ortaya geçti!

    'nin tecrübeli kalecisi ilk yarıda bir pozisyonda orta sahaya kadar çıkarak, rakip atağı uzaklaştırdı.

    'nin tecrübeli kalecisi ilk yarıda bir pozisyonda orta sahaya kadar çıkarak, rakip atağı uzaklaştırdı. Tecrübeli file bekçisi kaptığı topu kaleye doğru şutlarken, tribünlerden alkış aldı.
    1. 24.4.2018
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