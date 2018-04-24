Kadıköy’de sona erdi – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    ’de sona erdi

    Kadıköy’de sona erdi

    , F.Bahçe'yle baş edemedi.

    , F.Bahçe'yle baş edemedi. Son 4 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızıbeyazlı takım, 'de yenilgiyle tanıştı. İlk yarının sonlarında büyük baskı kuran, 2-1'de bulan Güney ekibi, arkasını getiremedi. Antalya'nın 2 maçlık deplasman galibiyet serisi de bitti.
    1. 24.4.2018
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