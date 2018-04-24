Fenerbahçe'de Soldado atmaya devam ediyor!
32 yaşındaki santrfor, usta işi bir golle klasını gösterdi. Forma giydiği son 4 maçta 4 gol, 1 asistle Kanarya’nın yarışta kalmasında önemli pay sahibi oldu
SİVAS'TA DA COŞMUŞTU
İspanyol ayrıca aynı periyotta bir de asiste imza attı. Soldado, diğer 3 golünü ise oyuna sonradan girdiği 4-1'lik Sivasspor karşılaşmasında bulmuştu. 61. dakikada oyuna girip 20. saniyede gol atmış ve 81. dakikaya kadar hat-trick yapmıştı.
- 24.4.2018
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Fenerbahçe'de Soldado atmaya devam ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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