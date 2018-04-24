Fenerbahçe'de Soldado atmaya devam ediyor! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'de atmaya devam ediyor!

    Fenerbahçe'de Soldado atmaya devam ediyor!

    32 yaşındaki santrfor, usta işi bir golle klasını gösterdi. Forma giydiği son 4 maçta 4 gol, 1 asistle ’nın yarışta kalmasında önemli pay sahibi oldu

    'nin İspanyol forveti dün gece yine işbaşındaydı. Sezonun büyük kısmını Janssen ve Fernandao'nun arkasında geçiren ve düzenli formaya giymeye başladığı dönemden bu yana performansını da gittikçe artıran 32 yaşındaki santrfor, 'u da boş geçmedi. Sarı-lacivertli futbolcu 20. dakika Giuliano'dan aldığı pas sonrası müthiş bir çalımla kaleciyi geçip topu köşeye plaseleyerek 'yı öne geçirdi. Toplamda 10'uncu, ligde ise 7. golünü kaydeden Soldado, bunların 4'ünü forma giydiği son 4 maçta kaydetti.

    SİVAS'TA DA COŞMUŞTU
    İspanyol ayrıca aynı periyotta bir de asiste imza attı. Soldado, diğer 3 golünü ise oyuna sonradan girdiği 4-1'lik karşılaşmasında bulmuştu. 61. dakikada oyuna girip 20. saniyede gol atmış ve 81. dakikaya kadar hat-trick yapmıştı.
    1. 24.4.2018
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