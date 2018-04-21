Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki: "Mağdur biziz" – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'den Kulüpler Birliği'ne tepki: "Mağdur biziz"

    Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki: "Mağdur biziz"

    Sarı lacivertliler, Kulüpler Birliği'nin kınama mesajını büyük bir hayal kırıklığı ve derin üzüntü ile takip ettiklerini belirtirken, bu sürecin en büyük mağduru olduklarının altını çizdi

    Kulübü, 'nda yarıda kalıp tatil edilen olaylı derbiyle ilgili Kulüpler Birliği Vakfı'nın kınama mesajına cevaben yeni bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaşanan olaylarla ilgili Kulüpler Birliği'nin yayınlamış olduğu açıklamayı büyük bir hayal kırıklığı ve derin üzüntü ile takip etmekteyiz. 3 Temmuz 2011 sabahında olduğu gibi, olaylara bakış açıları yalnızca 'görmek istedikleriyle' sınırlı olanların, yaşanan bu elim olay karşısında bir açıklama yapmadan önce konunun her yönü ile ve derinlemesine incelenmesi gerektiğini ne yazık ki öğrenemedikleri görülmektedir.

    ER YA DA GEÇ YİNE YANILACAKLAR
    Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; 3 Temmuz 2011 döneminde Türk futbolunu derinlemesine zedeleyen malum kumpas sürecine ilk başta inanıp daha sonra yanıldıklarını açıklayan ancak özür dileme erdemine bile sahip olmayan bu kitlenin, dün gece yaşanan olaylarla ilgili tutumu da er ya da geç yine aynı 'yanılma duygusu' içerisinde olacaktır. EVİMİZDE gerçekleşen ve altını çizerek tekrar söylemek istediğimiz; en ince detaylarına kadar derinlemesine incelenmesi gereken bu sürecin en büyük mağduru olduğumuzu belirterek, yaşanan olayların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
    1. 21.4.2018
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