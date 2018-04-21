Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki: "Mağdur biziz"
Sarı lacivertliler, Kulüpler Birliği'nin kınama mesajını büyük bir hayal kırıklığı ve derin üzüntü ile takip ettiklerini belirtirken, bu sürecin en büyük mağduru olduklarının altını çizdi
ER YA DA GEÇ YİNE YANILACAKLAR
Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; 3 Temmuz 2011 döneminde Türk futbolunu derinlemesine zedeleyen malum kumpas sürecine ilk başta inanıp daha sonra yanıldıklarını açıklayan ancak özür dileme erdemine bile sahip olmayan bu kitlenin, dün gece yaşanan olaylarla ilgili tutumu da er ya da geç yine aynı 'yanılma duygusu' içerisinde olacaktır. EVİMİZDE gerçekleşen ve altını çizerek tekrar söylemek istediğimiz; en ince detaylarına kadar derinlemesine incelenmesi gereken bu sürecin en büyük mağduru olduğumuzu belirterek, yaşanan olayların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
- 21.4.2018
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki: "Mağdur biziz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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