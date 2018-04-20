Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Beşiktaş derbisinde yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.
Soldado, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Dün yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Biz başka statlardan bundan daha kötü durumlar yaşadık. Ama hiçbir zaman Türk Futbolu'nun imajını bu hale getirecek bir şekilde sahayı terk etmedik. İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar!" notunu düştü.
- 20.4.2018 10:49
- Güncelleme: 20.4.2018 12:10
-
İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
-
Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
-
ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
Soldado'dan Beşiktaş'a gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.