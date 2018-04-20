Soldado'dan Beşiktaş'a gönderme – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'dan 'a gönderme

    Soldado'dan Beşiktaş'a gönderme

    'nin İspanyol golcüsü Roberto , derbisinde yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

    'nin yıldız forveti Roberto , derbisinde yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.



    Soldado, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Dün yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Biz başka statlardan bundan daha kötü durumlar yaşadık. Ama hiçbir zaman Türk Futbolu'nun imajını bu hale getirecek bir şekilde sahayı terk etmedik. İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar!" notunu düştü.

    1. 20.4.2018 10:49
    2. Güncelleme: 20.4.2018 12:10
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