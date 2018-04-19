Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki inanılmaz istatistiği – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'nin 'ndaki inanılmaz istatistiği

    Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki inanılmaz istatistiği

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, kupa maçlarındaki istatistiklerinde önemli detaylar ortaya çıktı.

    1. 19.4.2018 17:39
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