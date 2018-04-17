İddaa, Fener’i favori gösterdi – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    İddaa, Fener’i favori gösterdi

    İddaa, Fener’i favori gösterdi
    ile arasında 'de oynanacak kupa mücadelesinin iddaa oranları belli oldu. İddaa , 2-2'nin rövanşındaki maçta favori olarak sarı-lacivertli takımı gösterdi. Risk yönetimi, perşembe günü Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.20, Beşiktaş'a 2.35 oran verdi. Beraberliğin oranı ise 3.10 oldu
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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