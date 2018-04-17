Fernandao: "Tur bizim olacak"
Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcü oyuncusu Fernandao, FB TV'ye açıklamalardu bulundu.
BAŞAKŞEHİR'İ UNUTAMIYORUM
Sarı-lacivertli kulüpte çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen sambacı "F.Bahçe'ye şükran duyuyorum. Türkiye'de bana kapılarını açan ikinci kulüp F.Bahçe oldu. Kendimi tamamen buraya ait hissediyorum" dedi. Fernandao, F.Bahçe'de şu ana kadar 45 gol attığını da hatırlatarak en güzel golünü şöyle ifade etti: Bir gol seçmek zor. Her gol önemli, her golün kıymeti ayrı. Düşündüğümde Başakşehir maçı aklıma geliyor. İlginç ve güzel bir goldü. Bir de Beşiktaş'a deplasmanda attığım gol unutamadığım gollerden biri.
TARAFTARA ÇAĞRI
Fernandao ayrıca taraftarlara da çağrıda bulundu ve "Onlardan ricam, stadımıza gelsinler, bizi desteklesinler, bizim arkamızdaki o büyük güçlerini göstersinler. Biz saha içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dileğimiz, o maçtan bizi finale taşıyacak bir sonuçla ayrılmak. Finalde olmak istiyoruz" dedi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:17
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
Fernandao: "Tur bizim olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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