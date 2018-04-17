Fernandao: "Tur bizim olacak" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    : "Tur bizim olacak"

    Fernandao: "Tur bizim olacak"

    'nin Brezilyalı golcü oyuncusu , FB TV'ye açıklamalardu bulundu.

    'nin Brezilyalı golcü oyuncusu , FB TV'ye açıklamalardu bulundu. Kupadaki derbi hakkında iddialı açıklamalar yapan Fernandao, zorlu maça hazır olduklarını belirtip "'a karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu karşılaşmaya kesinlikle hazırız. Onların stadına gittiğimizde çok iyi bir maç çıkardık. Şimdi ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Bana göre, taraftarlarımızın desteğiyle kesinlikle bu maçtan mutlu ayrılan taraf biz olacağız" diye konuştu.

    BAŞAKŞEHİR'İ UNUTAMIYORUM
    Sarı-lacivertli kulüpte çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen sambacı "F.Bahçe'ye şükran duyuyorum. 'de bana kapılarını açan ikinci kulüp F.Bahçe oldu. Kendimi tamamen buraya ait hissediyorum" dedi. Fernandao, F.Bahçe'de şu ana kadar 45 gol attığını da hatırlatarak en güzel golünü şöyle ifade etti: Bir gol seçmek zor. Her gol önemli, her golün kıymeti ayrı. Düşündüğümde maçı aklıma geliyor. İlginç ve güzel bir goldü. Bir de Beşiktaş'a deplasmanda attığım gol unutamadığım gollerden biri.

    TARAFTARA ÇAĞRI
    Fernandao ayrıca taraftarlara da çağrıda bulundu ve "Onlardan ricam, stadımıza gelsinler, bizi desteklesinler, bizim arkamızdaki o büyük güçlerini göstersinler. Biz saha içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dileğimiz, o maçtan bizi finale taşıyacak bir sonuçla ayrılmak. Finalde olmak istiyoruz" dedi.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:17
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