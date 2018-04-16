Fenerbahçe'nin gizli kahramanı: Topal! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'nin gizli kahramanı: Topal!

    Fenerbahçe'nin gizli kahramanı: Topal!

    Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki dinamosu , 'ta ortaya koyduğu üstün performansla galibiyetin gizli kahramanı oldu.

    Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki dinamosu , 'ta ortaya koyduğu üstün performansla galibiyetin gizli kahramanı oldu. Maç boyunca 53 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, maçı yüzde 84 pas isabet oranı ile tamamladı. Savunmada 5 hava topunun 5'ini de kazanan Topal, rakipleriyle girdiği 10 ikili mücadelenin ise 7'sinden galip ayrıldı. Aynı zamanda 1 top kapma ve 4 kez tehlike uzaklaştırma başarısı gösteren milli futbolcu, hücumda da 1 isabetli şut ve 1 pas arası ile takımına yardımcı oldu.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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