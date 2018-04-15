Robinho yetmedi – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    yetmedi

    Robinho yetmedi
    YİĞİDOLARDA 'nun yedek kalması şaşırttı. tercihini şöyle açıkladı: Robinho üst düzey bir oyuncu. Rakip sert, iyi savunma yapıyorlar, iyi raltıyorlar. Robinho'nun sorun yaşayacağını düşündüğüm için sonradan bir hamlemiz olsun diye düşündük" Robinho, 60'ta oyuna dahil oldu. 90+1de golü attı ancak bu sayısı puana yeterli olmadı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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