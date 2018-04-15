Kocaman’dan yeni rekor
Aykut Kocaman, F.Bahçe’nin başında en fazla maça çıkan teknik adam oldu
Futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktör olarak da Fenerbahçe'de birçok rekora imza atan Aykut Kocaman, yine tarihe geçti. 53 yaşındaki hoca, Spor Toto Süper Lig'de dün gece oynanan Sivasspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertlilerde en fazla müsabakaya çıkan teknik adam oldu. Christoph Daum'a ait 190 maçlık rekoru kıran Kocaman, Sivas deplasmanıyla 191. kez kulübede yer aldı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
-
Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
-
Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Kocaman’dan yeni rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.