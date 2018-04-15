Kocaman’dan yeni rekor – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Kocaman’dan yeni rekor

    Kocaman’dan yeni rekor

    , F.Bahçe’nin başında en fazla maça çıkan teknik adam oldu

    Futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktör olarak da 'de birçok rekora imza atan , yine tarihe geçti. 53 yaşındaki hoca, 'de dün gece oynanan karşılaşmasıyla sarı-lacivertlilerde en fazla müsabakaya çıkan teknik adam oldu. 'a ait 190 maçlık rekoru kıran Kocaman, deplasmanıyla 191. kez kulübede yer aldı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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