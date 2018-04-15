Cristian Pavon Fenerbahçe'nin radarında – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Cristian Pavon 'nin radarında

    Cristian Pavon <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin radarında

    Benfica'nın scout şefi Jose Boto'nun Fenerbahçe'de göreve getirileceği iddialarının ardından futbolcu isimleri de gündeme gelmeye başladı.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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