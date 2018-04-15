Fenerbahçe, Sivasspor'u yenip zirveye tutundu – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    , 'u yenip zirveye tutundu

    Fenerbahçe, Sivasspor'u yenip zirveye tutundu

    İlk yarıda 3 dakika arayla Aatıf ile Medjani’nin kendi kalesine attığı gollerle sonuca giden sarı-lacivertliler, lider ile arasındaki farkı 2’ye düşürdü. Şimdi gözler Galatasaray-Başakşehir maçına çevrildi

    'nin çıkışı sürüyor. Ligde ve Akhisar yenilgilerinin ardından toparlanan yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Demir Grup engelini de kayıpsız geçti: 2-1. Kanarya son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışına ortak oldu. Maça hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de ilk dakikada Giuliano'nun şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı. Sivasspor'da 16'da Kone topu auta gönderdi. 24 ve 29'da Bifouma iki net gol fırsatından yararlanamadı. Bir dakika sonra ise Hasan Ali'nin pasında Aatıf vurdu ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

    3 dakika sonra ise Medjani topu kendi ağlarına gönderince Fenerbahçe devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da kontrollü futbolunu sürdüren Fenerbahçe, Sivas karşısında zaman zaman zorlansa da 'in kritik kurtarışlarıyla 2-0'ı korudu. 90+1'de Robinho golü atsa da bu skor Sivasspor'a yetmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 57 yaptı ve zirveye bir adım daha yaklaşarak, Galatasaray-Başakşehir maçını beklemeye başladı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:27
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