Fenerbahçe, Sivasspor'u yenip zirveye tutundu
İlk yarıda 3 dakika arayla Aatıf ile Medjani’nin kendi kalesine attığı gollerle sonuca giden sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş ile arasındaki farkı 2’ye düşürdü. Şimdi gözler Galatasaray-Başakşehir maçına çevrildi
Fenerbahçe'nin çıkışı sürüyor. Ligde Beşiktaş ve Akhisar yenilgilerinin ardından toparlanan yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor engelini de kayıpsız geçti: 2-1. Kanarya son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışına ortak oldu. Maça hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de ilk dakikada Giuliano'nun şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı. Sivasspor'da 16'da Kone topu auta gönderdi. 24 ve 29'da Bifouma iki net gol fırsatından yararlanamadı. Bir dakika sonra ise Hasan Ali'nin pasında Aatıf vurdu ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
3 dakika sonra ise Medjani topu kendi ağlarına gönderince Fenerbahçe devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da kontrollü futbolunu sürdüren Fenerbahçe, Sivas karşısında zaman zaman zorlansa da Volkan Demirel'in kritik kurtarışlarıyla 2-0'ı korudu. 90+1'de Robinho golü atsa da bu skor Sivasspor'a yetmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 57 yaptı ve zirveye bir adım daha yaklaşarak, Galatasaray-Başakşehir maçını beklemeye başladı.
3 dakika sonra ise Medjani topu kendi ağlarına gönderince Fenerbahçe devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da kontrollü futbolunu sürdüren Fenerbahçe, Sivas karşısında zaman zaman zorlansa da Volkan Demirel'in kritik kurtarışlarıyla 2-0'ı korudu. 90+1'de Robinho golü atsa da bu skor Sivasspor'a yetmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 57 yaptı ve zirveye bir adım daha yaklaşarak, Galatasaray-Başakşehir maçını beklemeye başladı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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