Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı? – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , 'yu neden oyundan çıkardı?

    Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?

    İspanyol yıldızı önce tebrik eden teknik direktör ardından da neden oyundan aldığını açıkladı

    maçında ilginç bir olay yaşandı. 'de sakatlıktan döndükten sonra performansını arttıran ve son haftalarda teknik direktör Aykut Kocaman'ın santrfor bölgesindeki ilk tercihi olan Soldado, Sivasspor deplasmanında 69 dakikada sahada kaldı.

    Bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı (8) oynayan Soldado, oyundan alınmasına oldukça bozuldu. Bunu fark eden Kocaman, oyundan aldığı Soldado'yu saha kenarında tebrik etti. Deneyimli teknik adam, İspanyol forvetle yaptığı görüşmede kendisini neden oyundan aldığını anlattı.

    Soldado daha sonrasında yedek kulübesine arkadaşlarının yanına geçerek oturdu ve müsabakayı takip etti.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN