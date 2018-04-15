Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?

Sivasspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe'de sakatlıktan döndükten sonra performansını arttıran ve son haftalarda teknik direktör Aykut Kocaman'ın santrfor bölgesindeki ilk tercihi olan Soldado, Sivasspor deplasmanında 69 dakikada sahada kaldı.



Bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı (8) oynayan Soldado, oyundan alınmasına oldukça bozuldu. Bunu fark eden Kocaman, oyundan aldığı Soldado'yu saha kenarında tebrik etti. Deneyimli teknik adam, İspanyol forvetle yaptığı görüşmede kendisini neden oyundan aldığını anlattı.



Soldado daha sonrasında yedek kulübesine arkadaşlarının yanına geçerek oturdu ve müsabakayı takip etti.