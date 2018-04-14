Emre Bol'dan Galatasaray-Başakşehir yorumu!
Emre Bol: Yarın bütün Fenerbahçeliler Galatasaraylı A Spor yorumcusu Emre Bol, Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bol, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansını değerlendirirken, Galatasaray-Başakşehir mücadelesiyle ilgili de konuştu. .
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