Emre Bol'dan Galatasaray-Başakşehir yorumu! – Fotomaç TV
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    Emre Bol'dan Galatasaray-Başakşehir yorumu!

    Emre Bol: Yarın bütün Fenerbahçeliler Galatasaraylı A Spor yorumcusu Emre Bol, Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bol, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansını değerlendirirken, Galatasaray-Başakşehir mücadelesiyle ilgili de konuştu. .

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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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