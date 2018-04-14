Sivas’ta coşkulu karşılama yapıldı – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’ta coşkulu karşılama yapıldı

    Sivas’ta coşkulu karşılama yapıldı

     kafilesi, 'ta coşkulu bir şekilde karşılandı.

    kafilesi, 'ta coşkulu bir şekilde karşılandı. Dün akşam Samandrıda yaptığı idmandan sonra Sivas'a giden sarı-lacivertli kafilede, teknik direktör ile golcüler ve Janssen'e büyük ilgi vardı. Kocaman'a çiçek veren Fenerbahçeliler, futbolcularla da fotoğraf çektirdi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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