Neustadter: "Bu maça çok iyi hazırlandık" – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    : "Bu maça çok iyi hazırlandık"

    Neustadter: "Bu maça çok iyi hazırlandık"

    , 'tan 3 puanla dönerek kalan 5 haftaya avantajlarını arttırarak girmek istediklerini söyledi.

    , 'tan 3 puanla dönerek kalan 5 haftaya avantajlarını arttırarak girmek istediklerini söyledi. Sarı-lacivertli stoper, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Takımın form durumu ise üst düzeyde. Kazanıp, - maçının sonucunu bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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