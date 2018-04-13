Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları tamamlandı
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, bugün saat 18.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:34
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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