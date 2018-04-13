Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'de Sivasspor hazırlıkları tamamlandı

    Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları tamamlandı

    İlhan Cavcav Sezonu'nun 29. haftasında yarın ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman saat 15.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

    maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, bugün saat 18.50'de 'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:34
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