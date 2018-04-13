‘Biz Anadoluyuz’ – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    ‘Biz

    ‘Biz Anadoluyuz’
    F.Bahçe Kulübü, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında 150 öğrenciyi ağırladı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari'den gelen öğrenciler, stadı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi. 50 bin öğrenciyi kapsayan ve 15 ay devam edecek proje kapsamında 'kardeşlik köprüsü' kurulması hedefleniyor.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:48
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