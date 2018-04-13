F.Bahçe Kulübü, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında 150 öğrenciyi ağırladı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari'den gelen öğrenciler, stadı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi. 50 bin öğrenciyi kapsayan ve 15 ay devam edecek proje kapsamında 'kardeşlik köprüsü' kurulması hedefleniyor.