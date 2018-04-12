Fenerbahçe'de, Sivasspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 3 grup halinde 5'e 2 ve pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:06
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 16
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İyi de biz malzemecimiz'den memnunuz
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi
Toplam 3
Yorum
Sen Barcayı Tut Adami 1 maç mevkisinde 4 Mac alakasız yerde oynatırsan senin sonuc cıkar buda gayet normal..
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ÇOCUK ÇOK ŞIMARIK BJK GELMESİN CANER BUNU PARÇALAR :D
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