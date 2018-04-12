Fenerbahçe'de, Sivasspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 12 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'de, Sivasspor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe'de, Sivasspor maçı hazırlıkları

    , 'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe 'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 3 grup halinde 5'e 2 ve pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.

    Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de, Sivasspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN