İşte 'sakal'ın sırrı – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    İşte 'sakal'ın sırrı

    İşte 'sakal'ın sırrı

    Osmanlı maçında attığı golden sonra ‘sakal’ işareti yapan , meğer golde katkısı olan Giuliano’ya İspanyol usulü teşekkürlerini iletmiş...

    'nin Osmanlıspor karşısında Roberto Soldado ile bulduğu ikinci golün ardından İspanyol yıldızın yaptığı 'sakal' hareketi büyük ilgi görmüştü. Soldado, ekranlara yansıyan hareketin 'minnet duygusunu' ifade ettiğini söyledi.

    Sarı-lacivertli forvet, "Giuliano vurdu, top direkten dönüp önümde kaldı, ben de golümü yazdım. Biz 'da işimizi kolaylaştırana bu şekilde teşekkür ederiz. Bu hareketim de Giuliano'ya teşekkürdü. Çünkü golde onun katkısı büyüktü" açıklamasını yaptı.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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