İşte 'sakal'ın sırrı
Osmanlı maçında attığı golden sonra ‘sakal’ işareti yapan Roberto Soldado, meğer golde katkısı olan Giuliano’ya İspanyol usulü teşekkürlerini iletmiş...
Sarı-lacivertli forvet, "Giuliano vurdu, top direkten dönüp önümde kaldı, ben de golümü yazdım. Biz İspanya'da işimizi kolaylaştırana bu şekilde teşekkür ederiz. Bu hareketim de Giuliano'ya teşekkürdü. Çünkü golde onun katkısı büyüktü" açıklamasını yaptı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:03
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
İşte 'sakal'ın sırrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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