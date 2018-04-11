Bu işte bir terslik var!









"savunma yapmadığı" için Osmanlı maçında ilk 11'de yer almadığı iddia edildi.



Ancak defansif istatistiklere bakıldığında kendi yerine tercih edilen Alper'den maç başına daha fazla top çaldı (1.3-1), fazla top kesti (0.8-0.3), az çalım yedi (0.3-0.5), hücumda daha az top yitirdi (2.2-3). Mehmet Ekici 'niniçin Osmanlı maçında ilk 11'de yer almadığı iddia edildi.Ancak defansif istatistiklere bakıldığında kendi yerine tercih edilen'den maç başına daha fazla top çaldı, fazla top kesti, az çalım yedi, hücumda daha az top yitirdi 11 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme: 02:28 Etiketler: Mehmet Ekici







