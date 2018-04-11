Bu işte bir terslik var!
Ancak defansif istatistiklere bakıldığında kendi yerine tercih edilen Alper'den maç başına daha fazla top çaldı (1.3-1), fazla top kesti (0.8-0.3), az çalım yedi (0.3-0.5), hücumda daha az top yitirdi (2.2-3).
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:28
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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