Sivas biletleri bugün satışta – Fotomaç – 10 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    biletleri bugün satışta

    Sivas biletleri bugün satışta
    ve galibiyetlerinin ardından 'de umutlar yeşerdi... Sarı-lacivertlilerin deplasmanına da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Bu maçın biletleri bugün satışa çıkacak. Misafir Takım Kuzey Tribün Üst biletleri 50 TL olacak. Taraftarların biletleri kısa sürede tüketmesi bekleniyor.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivas biletleri bugün satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN