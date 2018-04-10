Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, ilk bölümde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.