Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    , Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

    , 'in 29. haftasında ile 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    , 'in 29. haftasında ile 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe 'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, ilk bölümde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

    Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

    Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:29
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