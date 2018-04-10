Bir gecede kayboldum – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
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    Bir gecede kayboldum

    Bir gecede kayboldum
    'nin başarılı futbolcusu , basınına özel açıklamalarda bulunurken sarı-lacivertli kulüpteki durumuna ilişkin çok konuşulacak sözler sarfetti. France Football'a röportaj veren tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde oynuyordum, goller atıyordum, asistler yapıyordum. Takımın en iyi istatistiğine sahip oyuncularındandım ve her şey yolunda giderken bir gecede bana olan bütün güven kayboldu" diye konuştu. Neden yedek kaldığına anlam veremediğini belirten 33 yaşındaki Fransız yıldız, "İyi olmadığınız zaman yedek kalmayı anlayabilirim ama bana olan güvensizliği gördükçe gerçekten çok şaşırıyorum" şeklinde konuştu. 'ye geldiği için pişman olmadığını belirten sarılacivertli futbolcu, "Fransa'da geçen yıllardan sonra çok farklı bir deneyim oldu. Değişik insanlar, farklı kültürler ve birçok farklı şeyi keşfetme şansım oldu" ifadesini kullandı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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