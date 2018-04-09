Aziz Yıldırım’dan Başkan Altınok Öz’e ziyaret – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’dan Başkan ’e ziyaret

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>’dan Başkan <a href="/index/altinok-oz?id=bf994dd1-d484-4f6c-a684-a21758f72d6e" class="" rel="tag">Altınok Öz</a>’e ziyaret

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , Belediye Başkanı Op. Dr. ’ü makamında ziyaret etti.

    Ziyarette, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı 'ın yanı sıra; Belediyesi Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Av. Hüsnü Yeşilyurt ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri hazır bulundu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , Başkan 'e, 'da sosyal ve kültürel alandaki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti. Başkan ise ziyaretten dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı TAK (Tasarım Araştırma Katılım) Kartal ve ekibiyle tanıştırdı.

    TAK Kartal ve çalışanları Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Altınok Öz, son olarak Başkan Yıldırım'a Proje Odası'nı gezdirerek, 2009'dan bu yana Kartal Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Altınok Öz'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:31
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