Fenerbahçe Osmalıspor'a karşı 10-2 üstün
İKİ takım Süper Lig'de 17 kez karşılaştı.
SOLDADO VE İSMAİL SINIRDA
Sarı kart ceza sınırında bulunan Roberto Soldado ile İsmail Köybaşı, bu akşamki maçta da kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev alamayacaklar. Teknik heyet iki oyuncuyu uyardı.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:38
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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