Fenerbahçe Osmalıspor'a karşı 10-2 üstün – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Osmalıspor'a karşı 10-2 üstün

    Fenerbahçe Osmalıspor'a karşı 10-2 üstün

    İKİ takım 'de 17 kez karşılaştı.

    İki takım 'de 17 kez karşılaştı. 2'si hükmen olmak üzere 10 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşmada gülen oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 'da yaptığı 8 lig maçının sadece biriinde puan kaybetti. (7 galibiyet, 1 beraberlik).

    SOLDADO VE İSMAİL SINIRDA
    Sarı kart ceza sınırında bulunan Roberto ile , bu akşamki maçta da kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev alamayacaklar. Teknik heyet iki oyuncuyu uyardı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:38
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