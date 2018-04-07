F.Bahçe ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşacak
Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.
Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti.
İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.
Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:32
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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