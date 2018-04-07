F.Bahçe ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşacak – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    F.Bahçe ile 18. kez karşılaşacak

    F.Bahçe ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşacak

    ile , 'de yarın 18. kez karşılaşacak.

    , eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

    Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, temsilcisi 13 golle yanıt verdi.

    Sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı.

    Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.

    İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
    Fenerbahçe ile arasında 'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti.

    İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

    Geçen sezon 'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:32
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