Şike hakimi tutuklandı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Şike hakimi tutuklandı

    Şike hakimi tutuklandı

    şike kumpası davasının hakimlerinden dün gözaltına alındı.

    şike kumpası davasının hakimlerinden dün gözaltına alındı. 'da 'ye yönelik yapılan operasyonda sahte kimlikle yakalanan Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şen'in polisleri görünce 4. kattan atmaya çalıştığı bilgisayarına da el konuldu.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:09
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