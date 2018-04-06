Ocak'ta olmadı Haziran'da gelecek – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Ocak'ta olmadı Haziran'da gelecek

    Ocak'ta olmadı Haziran'da gelecek

    F.Bahçe devre arası çok istemesine rağmen alamadığı Zenit'li Domenico Criscito'yu yeni sezon öncesi bedavaya kadroya katmak için düğmeye bastı. İtalyan yıldız da Fener'i çok sıcak bakıyor

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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