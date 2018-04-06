Fenerbahçe'den büyük transfer bombası: Yaya Toure geliyor!
Sezon sonu M.City'den ayrılacak olan Yaya Toure'nin menajeri geçen hafta Fener ile temasa geçti. Yapılan görüşmede sözleşme süresi ve şartları masaya yatırıldı. Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşına gelmesine rağmen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure için kararını kısa sürede alacak
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:51
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Kafada bitirdi
Toplam 4
Yorum
aydın sezon başında ozan tufan ve valbuena ile başladı hoca doğru yoldaydı yantop hastalıgını hoca çok sever m topal atif bu takımı bitirdi
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Bunu sadece F.Bahçe başarır
Toplam 12
Yorum
aydın geçti bor un pazarı
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Bulak umutlu
Toplam 1
Yorum
aydın play ofada kalsan senın takım çıkaramazsın
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