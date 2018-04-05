Günay anıldı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Günay anıldı

    Günay anıldı
    eski başkanlarından vefatının 4. yılında anıldı. Yönetim, resmi siteden yayınlanan mesajda, "Merhum Sayın 'ı vefatının 4. yıl dönümünde saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:09
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