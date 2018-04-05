Alex’li U12 İzmir Cup başlıyor
Altınordu’nun düzenlediği 5. U12 İzmir Cup, Alex de Souza’nın başlama vuruşu ve 56 takımdan bin 300 sporcunun katılımıyla 6 Nisan Cuma günü başlıyor.
ÜÇ GÜNDE 396 MAÇ
5. U12 İzmir Cup'ta Avrupa futbolunun önemli kulüpleri Manchester City, Athletic Bilbao, PSV Eindhoven, Anderlecht, Benfica, Porto, Braga, Standart Liege, Genk, Sampdoria, Twente, Steau Bükreş, Dinamo Zagreb ve Krasnodar başta olmak üzere 56 takım mücadele edecek. Turnuvada 22 Türk ekibi de bu heyecanlı organizasyonun içerisinde yer alacak. Takımlar, üç günde toplam 396 maç yaparken, İzmir'de üç gün boyunca adeta futbol bayramı yaşanacak.
30 BİN FUTBOLSEVER
Her yıl binlerce futbolseveri buluşturan 5. U12 İzmir Cup'ı, Alex de Souza'ın da katılımıyla birlikte bu kez üç günde 30 binin üzerinde seyircinin yerinde takip etmesi bekleniyor. 64'ü ulusal, 6'sı yabancı 100'e yakın gazetecinin akreditasyon yaptırdığı, 250 gönüllünün görev yapacağı İzmir Cup'ta 56 takımdan bin 300 çocuk yer alacak. 5. U12 İzmir Cup, bu açıdan Avrupa'nın en geniş katılımlı ve en kaliteli futbol turnuvaları arasındaki yerini almış olacak.
ULAŞIM İÇİN EN RAHATI İZBAN
Alex'li U12 İzmir Cup'ı izlemek için futbolseverlerin İZBAN ile ulaşım sağlamaları bekleniyor. İZBAN'ın 09.35'te Tepeköy'den kalkan seferine binen yolcular tarihi başlama vuruşuna rahatlıkla yetişebilecekler. İZBAN Selçuk istasyonuna sadece 300 metre mesafedeki Kuşadası dolmuşları futbolseverleri İsmet Orhunbilge Tesisleri'nin kapısına kadar getirecek. Futbolseverler dönüşü ise 14.12, 15.40, 16.55, 19.07 trenlerinden biriyle yapabilecek.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:56
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Bu oyun işi değiştirir
Toplam 2
Yorum
wolverine82 sizin hedefiniz olsa olsa 4 cülük olur başka bişey olmaz zaten kaç senedir bi büyüklüğünüz kalmadı averaj takımı sizi
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FIFA önünde şike nöbeti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR İNŞALLAH 1461 GİBİ SÜRÜNÜN BETER OLUN O KUPAYI AĞZZINIZA ALMAYIN ÇÜNKÜ FENERBAHÇE ONU KANIRTA KANIRTA ALDI BUNUDA BÖYLE BİLİN
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Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...
Toplam 2
Yorum
wolverine82 gelmesini istediğim forvete aboubakar yada moussa dembele yada dany welbeck ,forvet arkası yusuf yazıcı,okay yokuşlu,orta saha pastore
Alex’li U12 İzmir Cup başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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