Alex’li U12 İzmir Cup başlıyor – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Alex’li U12 başlıyor

    Alex’li U12 <a href="/index/izmir-cup?id=10d8161a-c17f-4168-be67-35905a19b7a4" class="" rel="tag">İzmir Cup</a> başlıyor

    Altınordu’nun düzenlediği 5. U12 , Alex de Souza’nın başlama vuruşu ve 56 takımdan bin 300 sporcunun katılımıyla 6 Nisan Cuma günü başlıyor.

    'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza'nın başlama vuruşunu yapacağı 5. U12 , 6 Nisan Cuma günü başlıyor. Altınordu'nun düzenlediği, her sektörün en önemli markalarının sponsor olduğu organizasyon, üç gün boyunca devam edecek. Alex de Souza, 6 Nisan Cuma günü Altınordu'nun Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başlama vuruşunu yapacak.

    ÜÇ GÜNDE 396 MAÇ
    5. U12 Cup'ta Avrupa futbolunun önemli kulüpleri Manchester City, Athletic Bilbao, PSV Eindhoven, Anderlecht, Benfica, Porto, Braga, Standart Liege, Genk, Sampdoria, Twente, Steau Bükreş, Dinamo Zagreb ve Krasnodar başta olmak üzere 56 takım mücadele edecek. Turnuvada 22 Türk ekibi de bu heyecanlı organizasyonun içerisinde yer alacak. Takımlar, üç günde toplam 396 maç yaparken, 'de üç gün boyunca adeta bayramı yaşanacak.

    30 BİN FUTBOLSEVER
    Her yıl binlerce futbolseveri buluşturan 5. U12 'ı, Alex de Souza'ın da katılımıyla birlikte bu kez üç günde 30 binin üzerinde seyircinin yerinde takip etmesi bekleniyor. 64'ü ulusal, 6'sı yabancı 100'e yakın gazetecinin akreditasyon yaptırdığı, 250 gönüllünün görev yapacağı İzmir Cup'ta 56 takımdan bin 300 çocuk yer alacak. 5. U12 İzmir Cup, bu açıdan Avrupa'nın en geniş katılımlı ve en kaliteli turnuvaları arasındaki yerini almış olacak.

    ULAŞIM İÇİN EN RAHATI İZBAN
    Alex'li U12 İzmir Cup'ı izlemek için futbolseverlerin İZBAN ile ulaşım sağlamaları bekleniyor. İZBAN'ın 09.35'te Tepeköy'den kalkan seferine binen yolcular tarihi başlama vuruşuna rahatlıkla yetişebilecekler. İZBAN Selçuk istasyonuna sadece 300 metre mesafedeki Kuşadası dolmuşları futbolseverleri İsmet Orhunbilge Tesisleri'nin kapısına kadar getirecek. Futbolseverler dönüşü ise 14.12, 15.40, 16.55, 19.07 trenlerinden biriyle yapabilecek.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:56
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