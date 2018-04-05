Aatıf’a 3 veliaht!.. – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Aatıf’a 3 veliaht!..

    Aatıf’a 3 veliaht!..
    deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen 'nun yerine 3 aday var. ; , ve Valbuena'nın idmanlarda sergileyecekleri performansa göre seçimini yapacak. Oyun stili Aatıf'a daha yakın olan Alper'in diğer adaylara göre bir adım önde olduğu belirtildi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:04
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