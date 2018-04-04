‘Neden olmasın ki’ – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ‘Neden olmasın ki’

    ‘Neden olmasın ki’

    , “ için tek yapmamız gereken 7’de 7 yapmak. Neden olmasın ki. da desteğiyle bunu başarabiliriz” dedi

    Attığı iki golle F.Bahçe'nin 'deki 5 gollü galibiyetin baş mimarı olan Roberto , "Sahada olmaktan keyif aldığımızı bir maçtı. Çok istedik ve istediğimizin karşılığını aldık. Bu iştahı kalan haftalara da yansıtırsak ve 7'de 7 yaparsak şampiyon olabiliriz" diye konuştu. İspanyol golcü, için iyimser düşündüğünü, taraftarlarının da desteğiyle bunu başarabileceklerini savunurken, "Neden olmasın ki... Yeter ki pozitif düşünelim, inancımızı koruyalım" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:40
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