Volkan’ın hedefi 700 – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Volkan’ın hedefi 700

    Volkan’ın hedefi 700

    F.Bahçe’de 500. maçına çıkan Volkan, “500’ü 600, 700’e çıkarmak isterim” dedi

    , Kayserispor- Fenerbahçe maçında ayrı bir heyecanı daha yaşadı. 36 yaşındaki tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılılar karşısında 500. kez sarı-lacivertli formayı giydi. Kaptan Volkan, sarı kanarya'da en fazla forma giyen isim olan Müjdat Yetkiner'in (775) ardından ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. 3 maçtır kalesini gole kapatan milli yıldız karşılaşma sonunda ise şunları söyledi: "Bu formayı 500 değil, 5 dakika da, 5 saniye de giyseniz bu forma kutsaldır. Bu formayı 500 kere giymeme izin verdikleri için bana sahip çıkan yönetime, hocama, taraftarlara teşekkür ederim. 500'ü 600, 700'e çıkarmak isterim."
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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