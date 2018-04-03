VAR faydalı olacaktır – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    VAR faydalı olacaktır

    VAR faydalı olacaktır

    Başkanı , VAR hakkındaki görüşlerini açıkladı.

    Başkanı , video yardımcı hakemle ilgili bir soruya ise "Bence yapılmasında fayda var. En azından bu kadar hata olmaz. Yapılan hatalar bu şekilde düzeltilebilir. Bence uygulanması gerekir" cevabını verdi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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