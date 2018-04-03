Şanslı şut!
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Vincent Janssen, Kayserispor maçında müthiş bir gole imza atan takım arkadaşı Aatif Chahechouhe'yi esprili bir mesajla kutladı
Aatıf'ın golüne takım arkadaşı Vincent Janssen'den ilginç bir yorum geldi. Hollandalı yıldız, instagram hesabından televizyonda maçı izlerken çekilmiş fotoğrafın altına, "Lucky shot" (şanslı şut) yazdı.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:50
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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