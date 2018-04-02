Tekrarı yok bunun!
Şampiyonluk için 8 maçı da kazanmaya yemin eden sarılacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyetten başka bir ihtimali düşünmüyor. Puan kaybı, her şeyin sonu demek olabilir
SOLDADO VE AATIF SINIRDA
Soldado ve Aatıf, zorlu maç öncesi sarı kart ceza sınırında. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Kanarya, bu sezon Öztürk'ün yönettiği 4 lig maçı da kazanmıştı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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