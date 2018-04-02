Tekrarı yok bunun! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Tekrarı yok bunun!

    Tekrarı yok bunun!

    Şampiyonluk için 8 maçı da kazanmaya yemin eden sarılacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyetten başka bir ihtimali düşünmüyor. Puan kaybı, her şeyin sonu demek olabilir

    bugün şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip kritik bir mücadeleye çıkacak. Rakip, kendisine son dönemde ters gelen ... Üstelik maç deplasmanda! Galibiyet dışındaki her ihtimal, puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertli ekip için belki de hayallerinin sonu olacak... Fenerbahçe'de sakatlığı süren Vincent Janssen dışında eksik yok. İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'de oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.

    SOLDADO VE AATIF SINIRDA
    ve Aatıf, zorlu maç öncesi sarı kart ceza sınırında. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Kanarya, bu sezon Öztürk'ün yönettiği 4 lig maçı da kazanmıştı.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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