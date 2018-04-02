Kayseri 3 maçtır çelme takıyor – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Kayseri 3 maçtır çelme takıyor

    Kayseri 3 maçtır çelme takıyor

    ile , ligde bugün 44. kez karşılaşacak.

    ile , ligde bugün 44. kez karşılaşacak. F.Bahçe bu maçlarda 27, Kayseri 6 galibiyet aldı, 10 maç berabere bitti. Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle yanıt verdi. Kayseri, son üç maçta güçlü rakibine geçit vermedi; 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

    RAKİBİN KALESİNDE 20'LİK VEDAT VAR
    Kayserispor'un bugün Fenerbahçe karşısında en sıkıntılı mevkii kalesi. Lung cezalı, Muammer ise ameliyat oldu; kale bugün 20'lik Vedat Karakuş'un. Vedat'ın yedekliğini ise U21 takımının file bekçisi Nuh Naci Kırlangıç yapacak. Vedat bu sezon sadece bir kupa maçında kaleye geçmişti.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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