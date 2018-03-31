Yıldırım’dan çılgın proje – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Yıldırım’dan çılgın proje

    Yıldırım’dan çılgın proje

    Altyapıda devrim gerçekleştirmek isteyen , bu doğrultuda dünyaca ünlü bir adamıyla anlaştı

    Başkanlığa adaylığını açıklayan 'ın en önemli projesi belli oldu. Altyapıda devrim gerçekleştirecek olan Yıldırım'ın, bu hedefe yönelik olarak yeni bir sistem kurmak istediği ve dünyaca ünlü bir adamıyla anlaştığı ortaya çıktı.

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Avrupa futbolundan son model biriyle ilgileniyoruz" diyerek müjdeyi verdi. Geçtiğimiz günlerde 'a gelen ve ismi sır gibi saklanan futbol adamının, Dereağzı Tesisleri'nde incelemede bulunup ilk etapta 6-7 saha istediği belirlendi.

    Yıldırım'ın, Fenerbahçe'nin oyun felsefesini altyapıdan kurmak isteyen futbol adamının ismini açıklamama nedeninin, söz konusu kişinin sonuna kadar ülke federasyonuyla sözleşmesinin sürmesi olarak gösterildi.

    'Türkiye çapında'
    F.Bahçe Asbaşkanı , Yıldırım'ın altyapı hamlesini, "Başkanın mega bir projesi var" diyerek doğruladı. Mosturoğlu, "Tüm illeri kapsayan bir proje. Projeyle ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapacak. Gerçekten bugünün güncel konularını içeren, üzerinde çok kafa yorulup tartışılması gereken bir proje" açıklamasını yaptı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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