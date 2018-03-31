Yıldırım’dan çılgın proje
Altyapıda devrim gerçekleştirmek isteyen Aziz Yıldırım, bu doğrultuda dünyaca ünlü bir futbol adamıyla anlaştı
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Avrupa futbolundan son model biriyle ilgileniyoruz" diyerek müjdeyi verdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve ismi sır gibi saklanan futbol adamının, Dereağzı Tesisleri'nde incelemede bulunup ilk etapta 6-7 saha istediği belirlendi.
Yıldırım'ın, Fenerbahçe'nin oyun felsefesini altyapıdan kurmak isteyen futbol adamının ismini açıklamama nedeninin, söz konusu kişinin Dünya Kupası sonuna kadar ülke federasyonuyla sözleşmesinin sürmesi olarak gösterildi.
'Türkiye çapında'
F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Yıldırım'ın altyapı hamlesini, "Başkanın mega bir projesi var" diyerek doğruladı. Mosturoğlu, "Tüm illeri kapsayan bir proje. Projeyle ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapacak. Gerçekten bugünün güncel konularını içeren, üzerinde çok kafa yorulup tartışılması gereken bir proje" açıklamasını yaptı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:58
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
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