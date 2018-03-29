Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı

    Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı

    Takviye çalışmalarında bu kez işi sona bırakmak istemeyen başkanın, iç transfer de dahil pek çok isimle ön protokol anlaşması yaptığı kaydedildi

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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