Şekip Mosturoğlu: "UEFA'dan ceza beklemiyorum"
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, UEFA'dan herhangi bir ceza beklemediğini açıklarken, 1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan çalışmaların seçim propagandası olarak lanse edilmesine üzüldüğünü söyledi.
UEFA'dan ceza beklemediğini aktaran Şekip Mosturoğlu, 1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan çalışmaların seçim propagandası olarak lanse edilmesine üzüldüğünü söyledi.
12 Mayıs 2012'de polisin Fenerbahçe taraftarına komplo yaparak, kasıtlı olay çıkardığını söyleyen Fenerbahçe Asbaşkanı, "bunlar benim yorumum değil, edindiğimiz bilgilerdir" ifadelerini kullandı. Bu konunun hala yargıda olduğunu ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını sözlerine ekleyen Mosturoğlu, "Şampiyon inşallah Fenerbahçe olur" diye konuştu.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
Şekip Mosturoğlu: "UEFA'dan ceza beklemiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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