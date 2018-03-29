Luis Nani’den ‘ACI’ itiraf – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Luis Nani’den ‘ACI’ itiraf

    Luis Nani’den ‘ACI’ itiraf

    'dan kiralık olarak Lazio'ya giden eski , ekibinde şu ana kadar gösterdiği performanstan ötürü büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

    'dan kiralık olarak Lazio'ya giden eski , ekibinde şu ana kadar gösterdiği performanstan ötürü büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Roma'da bir okulu ziyaret eden Portekizli yıldız, "Benden beklentiler büyüktü. Ancak taraftarlarımızı mutlu edemedim" ifadelerini kullandı. Nani, bu yıl Serie A'da yalnızca 2 maça ilk 11'de çıkabildi.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:50
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